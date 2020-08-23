ЦСКА предложил крупную сумму за двух румынских талантов
Московский ЦСКА к полузащитникам "Стяуа" Деннису Ману и Флоринелу Коману, сообщается в Twitter Liga1Romania.
По сведениям источника, армейский клуб предложил за двух футболистов 12 миллионов евро. Впрочем, сделка на данный момент кажется маловероятной, так как "Стяуа" запросит за игроков в два раза больше.
21-летний Ман выступает за "Стяуа" с 2016 года, провел за клуб 126 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
22-летний Коман перешел в "Стяуа" в 2017 году. В составе клуба из Бухареста он забил 31 гол и отдал 27 голевых передач в 108 поединках. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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