ЦСКА предложил новый контракт Дзагоеву

ЦСКА намерен сохранить в составе полузащитника Алана Дзагоева, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, армейский клуб предложил игроку зарплату в размере 10 тысяч евро в месяц. Оклад может быть увеличен в ходе переговоров. Сам игрок готов принять предложение клуба.

Напомним, что в данный момент хавбек восстанавливается после операции на колене и вернется в строй не раньше осени. Его нынешний контракт с клубом истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 28-летний Дзагоев провел за ЦСКА всего 11 матчей и отдал одну голевую передачу.

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