ЦСКА предложил новый контракт Дзагоеву
Фото: фан-инстаграм Дзагоева/Автор неизвестен
Как сообщает Sport24, ЦСКА хочет подписать новый контракт с Аланом Дзагоевым.
По информации источника, армейцы предложили игроку соглашение сроком до конца сезона 2021/22.
В прошедшем сезоне РПЛ Дзагоев сыграл 15 игр, в которых забил 2 гола.
Также сообщается, что защитник Кирилл Набабкин покинет ЦСКА. Руководство приняло решение не предлогать игроку новый контракт.
За ЦСКА Набабкин сыграл в общей сложности 252 матча, перейдя в команду в 2009 году.
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