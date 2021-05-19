ЦСКА предложил новый контракт Дзагоеву

Фото: фан-инстаграм Дзагоева/Автор неизвестен

Как сообщает Sport24, ЦСКА хочет подписать новый контракт с Аланом Дзагоевым.

По информации источника, армейцы предложили игроку соглашение сроком до конца сезона 2021/22.

В прошедшем сезоне РПЛ Дзагоев сыграл 15 игр, в которых забил 2 гола.

Также сообщается, что защитник Кирилл Набабкин покинет ЦСКА. Руководство приняло решение не предлогать игроку новый контракт.

За ЦСКА Набабкин сыграл в общей сложности 252 матча, перейдя в команду в 2009 году.

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