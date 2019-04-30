ЦСКА предложил новый контракт Ефремову

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ЦСКА предложил новый контракт Ефремову

ЦСКА ведёт переговоры с полузащитником Дмитрием Ефремовым о продлении контракта, сообщают российские СМИ.

Армейцы хотят заключить с 24-летним футболистом новое соглашение, чтобы летом он не покинул клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Ефремов сыграл за ЦСКА 18 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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