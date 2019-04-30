ЦСКА предложил новый контракт Ефремову
ЦСКА ведёт переговоры с полузащитником Дмитрием Ефремовым о продлении контракта, сообщают российские СМИ.
Армейцы хотят заключить с 24-летним футболистом новое соглашение, чтобы летом он не покинул клуб на правах свободного агента.
В текущем сезоне Ефремов сыграл за ЦСКА 18 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Не пропустите: ЦСКА значительно улучшил предложение Дзагоеву по новому контракту. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
Месси получит правительственную награду Каталонии
-
ЦСКА предложил новый контракт Ефремову
-
Рио Фердинанд может получить серьёзную должность в руководстве "Манчестер Юнайтед"
-
Кононов объяснил, почему заменил Глушакова в перерыве матча с "Рубином"
-
Тухель отказал "Баварии" и "Челси"
-
В матче чемпионата Болгарии для жребия использовали пасхальные яйца
-
Стало известно, когда Годин объявит об уходе из "Атлетико"
-
"Аякс" хочет арендовать Эдегора до 2021 года
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2015-2019)
-
"Челси", "Бавария" и "Атлетико" хотят приобрести защитника "Ниццы"
-
"Зенит" готов купить Марио Фернандеса за 20 миллионов евро
-
Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе "Зенита"
-
Сульшер раскритиковал Мартиаля после матча с "Челси"
-
Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги Европы
-
Полиция арестовала двух человек в Англии за распространение фотографии тела Салы
-
Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы с аукциона за 30 тысяч евро
-
Стоунз: "Ливерпуль" помог "Манчестер Сити" выйти на новый уровень"
-
"Милан" определился с кандидатами на пост главного тренера
-
Игрок "Лестера" извинился за расистские шутки, сказанные несколько лет назад
-
Сарри не хочет покидать "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16