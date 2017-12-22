ЦСКА предложил новый контракт Миланову

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ЦСКА предложил новый контракт Миланову

Руководство ЦСКА предложило новый контракт полузащитнику Георги Миланову, сообщают российские СМИ.

Подробности соглашения пока неизвестны, однако с высокой долей вероятностью договор предполагает сокращение заработной платы 25-летнего болгарина.

Напомним, что действующий контракт Миланова с ЦСКА истекает по окончании нынешнего сезона. 

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