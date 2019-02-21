ЦСКА предложит Дзагоеву новый контракт
ЦСКА собирается предложить Алану Дзагоеву новое соглашение, несмотря на полученную им ранее травму.
Однако как отмечает источник, новый контракт будет предусматривать понижение зарплаты футболиста, но, скорее всего, Дзагоев согласится на эти условия.
Действующий контракт Дзагоева с клубом истекает по окончании текущего сезона.
В этом сезоне 28-летний Дзагоев успел провести 11 матчей и отметиться одной голевой передачей.
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