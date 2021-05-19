ЦСКА предложит новый контракт Васину

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Как сообщает Sport24, защитник ЦСКА Виктор Васин, вероятнее всего, останется в клубе.

Московский клуб намерен продлить контракт с игроков на один год, до лета 2022 года. Клуб уже сделал соответствующее предложение.

Также отмечается, что травма Васина, которую он полуил в матче с "Динамо" оказалась несерьезной.

В текущем сезоне Серии А Виктор Васин провел 13 игр, в которых не забил ни единого гола и получил две желтые карточки.

Также не пропустите: Тедеско может возглавить "Фиорентину". | http://soccernews.ru