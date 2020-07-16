ЦСКА предпринял новую попытку трансфера Гайча
ЦСКА ведет переговоры по трансферу форварда "Сан Лоренцо" Адольфо Гайча.
По сведениям журналиста Fox Sports Леандро Алвеса, московский клуб сделал новое предложение футболисту. Клуб ожидает ответа игрока.
Напомним, что в услугах 21-летнего аргентинца также заинтересован "Зенит".
В текущем сезоне на счету Гайча пять забитых мячей в 12 играх.
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