ЦСКА представил необычного новичка команды

Пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с новым маскотом команды - конем.

"Первый день Коня в команде! Все по классике: подписание контракта, экскурсия по "Вэб Арене", знакомство с одноклубниками, первая тренировка и первое интервью", - сообщается в официальном Twitter армейского клуба.

"Нап или опорник? Кто он - новичок ПФК ЦСКА?" - гласит ролик армейцев на официальном YouTube-канале клуба.

После 13 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков.

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