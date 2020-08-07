ЦСКА представил три комплекта формы на сезон 2020/21

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ЦСКА представил три комплекта формы на сезон 2020/21

Московский ЦСКА провёл презентацию новой формы, в которой команда будет проводить матчи в сезоне 2020/21.

Армейцы представили сразу три комплекта экипировки: домашний - красно-синий, гостевой - белый, резервный - черный.

Впервые форму для столичной команды изготавливал новый технический спонсор ЦСКА - компания Joma.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в РПЛ и квалифицировался в Лигу Европы.

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