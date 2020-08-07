ЦСКА представил три комплекта формы на сезон 2020/21
Московский ЦСКА провёл презентацию новой формы, в которой команда будет проводить матчи в сезоне 2020/21.
Армейцы представили сразу три комплекта экипировки: домашний - красно-синий, гостевой - белый, резервный - черный.
Впервые форму для столичной команды изготавливал новый технический спонсор ЦСКА - компания Joma.
Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в РПЛ и квалифицировался в Лигу Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22