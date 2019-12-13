ЦСКА прервал рекордную серию "Эспаньола" без поражений в еврокубках

Прервалась рекордная беспроигрышная серия "Эспаньола" в еврокубковых турнирах.

Напомним, что в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы "попугаи" дома уступили ЦСКА со счётом 0:1.

Каталонская команда потерпела поражение в еврокубках (в основное время) впервые с 14 сентября 2006 года.

Серия "Эспаньола" завершилась на отметке в 26 матчей - это лучший результат в истории.

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