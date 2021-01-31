ЦСКА претендует на форварда "Шеффилд Юнайтед"

Теги лис муссешеффилд юнайтедцска москватрансферы

ЦСКА претендует на форварда "Шеффилд Юнайтед"Форвард "Шеффилд Юнайтед" Лис Муссе рассматривается ЦСКА, как усиление для команды, утверждает Sheffield United News.

В прошлом году игрок попал в аварию, чем вызвал недовольство руководства клуба. За сезон 2019/2020 футболист смог забить 6 голов в 30 матчах за клуб.

Контракт Муссе с "Шеффилдом" заканчивается летом 2022 года. Однако в текущем сезоне АПЛ нападающий провел только 6 матчей. Учитывая положение клуба ("Юнайтед" могут вылететь по итогам сезона), 24-летний француз рискует сильно потерять в зарплате. 

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Читать также: Тосун вместо ЦСКА перейдет в турецкий клуб | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" в гостях обыграл "Вест Хэм". От первого места - 4 очка

"Ливерпуль" в гостях обыграл "Вест Хэм". От первого места - 4 очка

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов