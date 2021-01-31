ЦСКА претендует на форварда "Шеффилд Юнайтед"

Форвард "Шеффилд Юнайтед" Лис Муссе рассматривается ЦСКА, как усиление для команды, утверждает Sheffield United News.

В прошлом году игрок попал в аварию, чем вызвал недовольство руководства клуба. За сезон 2019/2020 футболист смог забить 6 голов в 30 матчах за клуб.



Контракт Муссе с "Шеффилдом" заканчивается летом 2022 года. Однако в текущем сезоне АПЛ нападающий провел только 6 матчей. Учитывая положение клуба ("Юнайтед" могут вылететь по итогам сезона), 24-летний француз рискует сильно потерять в зарплате.