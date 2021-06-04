ЦСКА претендует на хавбека "Бенфики"

Фото инстаграм Филипа Кровиновича

Полузащитник "Бенфики" Филип Кровинович стал трансферной целью московского ЦСКА.

По информации A Bola, лиссабонские "орлы" готовы продать своего игрока за 8 миллионов евро.

Подписать 25-летнего хорвата просит его соотечественник главный тренер армейцев Ивица Олич.

Два последних сезона Кровинович провёл в аренде - сначала в "Вест Бромвиче", а затем в "Ноттингем Форест".

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