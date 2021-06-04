ЦСКА претендует на хавбека "Бенфики"
Фото инстаграм Филипа Кровиновича
Полузащитник "Бенфики" Филип Кровинович стал трансферной целью московского ЦСКА.
По информации A Bola, лиссабонские "орлы" готовы продать своего игрока за 8 миллионов евро.
Подписать 25-летнего хорвата просит его соотечественник главный тренер армейцев Ивица Олич.
Два последних сезона Кровинович провёл в аренде - сначала в "Вест Бромвиче", а затем в "Ноттингем Форест".
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