ЦСКА претендует на защитника БАТЭ

Московский ЦСКА нацелился на центрального защитника БАТЭ Захара Волкова, информируют российские СМИ.

Сообщается, что 21-летний белорус может достаться армейцам за минимальную компенсацию.

Волков выступает за БАТЭ с января 2018 года, сыграл 51 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Рыночная стоимость игрока - 600 тысяч евро.

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