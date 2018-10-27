ЦСКА презентовал новый клубный автобус

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ЦСКА презентовал новый клубный автобус

Московский ЦСКА решил немного обновить автопарк - в связи с этим, армейцы обзавелись новым клубным автобусом.

"У нас новый автобус! На смену заслуженному Мерседесу, верой и правдой отслужившему ЦСКА 17 лет, пришёл новенький MAN" - говорится в публикации ЦСКА в твиттере.

Отметим, что после 11 сыгранных матчей ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 19 очков.

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