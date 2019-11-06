ЦСКА прибыл в Будапешт на матч Лиги Европы с "Ференцварошем"

Футболисты ЦСКА прилетели в Будапешт на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем".

"Мы на месте!" - сообщается в официальном Twitter армейского клуба.

Матч "Ференцварош" - ЦСКА состоится в четверг, 7 ноября. Начало встречи в 23:00 мск.

После трех туров ЦСКА занимает последнее место в турнирной таблице группы Н, не набрав ни одного очка. "Ференцварош" находится на третьей позиции, имея в активе четыре очка.

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