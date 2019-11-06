ЦСКА прибыл в Будапешт на матч Лиги Европы с "Ференцварошем"
Футболисты ЦСКА прилетели в Будапешт на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем".
"Мы на месте!" - сообщается в официальном Twitter армейского клуба.
Мы на месте! #ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com/I7FX17LKBQ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 ноября 2019 г.
Матч "Ференцварош" - ЦСКА состоится в четверг, 7 ноября. Начало встречи в 23:00 мск.
После трех туров ЦСКА занимает последнее место в турнирной таблице группы Н, не набрав ни одного очка. "Ференцварош" находится на третьей позиции, имея в активе четыре очка.
Не пропустите: "Ференцварош" перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы сыграл вничью. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Витесс" Слуцкого подписал бывшего игрока ЦСКА
-
Глушаков ответил Промесу, который назвал его лидером "Спартака"
-
"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в Юношеской лиге УЕФА
-
Клуб Бекхэма нацелился на двух игроков "Зенита"
-
"Арсенал" может расстаться с Джакой, который оскорбил фанатов
-
1
Роналду поругался со своей девушкой, приревновавшей его к португальской актрисе
-
1
Хавбек "Локомотива" сравнил Роналду со зверем
-
ЦСКА прибыл в Будапешт на матч Лиги Европы с "Ференцварошем"
-
Анчелотти может покинуть "Наполи"
-
"Локомотив" показал, как готовится к матчу Лиги Чемпионов с "Ювентусом"
-
1
"Интер" упустил преимущество в 2 мяча в Дортмунде и доказал, что для топ-уровня нужно еще много работать: разбираем центральный матч 4 тура группового этапа ЛЧ
-
Кержаков высказался об иске против бывшей жены
-
1
В "Зените" назвали цель команды в оставшихся матчах Лиги Чемпионов
-
Футболист получил красную карточку за убийство курицы во время матча
-
Венгер высказался о возможном назначении в "Баварию"
-
Обамеянг - главная цель "Реала" на летнее трансферное окно
-
Осорио: "РБ Лейпциг" заслужил победу"
-
Анчелотти не стал нарушать ограничения президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса
-
1
Зинченко прокомментировал решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины
-
Арсен Венгер может возглавить "Баварию"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0