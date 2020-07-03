ЦСКА прибыл в Грозный на матч к "Ахмату"

Московский ЦСКА прилетел в Грозный. Завтра команда встретится с "Ахматом" а рамках 26-го тура чемпионата России.

"На месте!" - написала пресс-служба клуба в твиттере.

Матч "Ахмат" - ЦСКА состоится 4 июля и начнется в 20:30 (мск).

ЦСКА после 25 туров РПЛ занимает 5 место в турнирной таблице, "Ахмат" расположился на 13 позиции.

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