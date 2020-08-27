ЦСКА пригласил бразильских танцовщиц на презентацию Фукса

ЦСКА в твиттере опубликовал отрывок интервью новичка Бруно Фукса, который два дня назад стал игроком армейцев.

Отметим, на презентацию игрока клуб пригласил бразильских тансовщиц, которые станцевали с футболистом на "ВЭБ Арене".

25 августа Фукс подписал пятилетний контракт с ЦСКА.

Завтра #CSKATV выпустит большое видео про первый день @bruno_fuchs99 в #ЦСКА, а пока — тизер pic.twitter.com/jm1UoyH1CV — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 27, 2020

Ранее сообщалось, что трансфер футболиста обошелся московскому клубу 9,5 миллионов евро.

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