ЦСКА прилетел в Сочи из Венгрии

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ЦСКА прилетел в Сочи из Венгрии

ЦСКА прилетел в Сочи из Венгрии на матч 16-го тура РПЛ с "Сочи".

Напомним, 7 ноября "армейцы" играли с "Ференцварошем" (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. У ЦСКА последняя строчка в группе H.

Завтра, 10 ноября, "армейцы" сыграют с "Сочи". Начало - в 16:30 (мск).

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