ЦСКА прилетел в Сочи из Венгрии
ЦСКА прилетел в Сочи из Венгрии на матч 16-го тура РПЛ с "Сочи".
Напомним, 7 ноября "армейцы" играли с "Ференцварошем" (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. У ЦСКА последняя строчка в группе H.
Хёрдур @HordurM34 и армейцы прибыли покорить Сочи pic.twitter.com/oJikZZ0ABl— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 ноября 2019 г.
Завтра, 10 ноября, "армейцы" сыграют с "Сочи". Начало - в 16:30 (мск).
А еще: Смолов: "Мечта играть в Европе осталась"| http://soccernews.ru
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