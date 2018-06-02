ЦСКА приобретёт защитника "Бристоль Сити" Хердюра Магнуссона, сообщает британская пресса.

Армейский клуб заплатит за 25-летнего исландца 2,5 миллиона евро, после чего стороны заключат четырёхлетний контракт.

Напомним, что зимой на Магнуссона претендовал "Ростов", однако тогда "Бристоль Сити" отказался расставаться с футболистом.

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