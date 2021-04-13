ЦСКА присматривается к нападающему из клуба Первой лиги Англии

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ЦСКА присматривается к нападающему из клуба Первой лиги АнглииФото: Твиттер @ClarkeHarris 
ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Питерборо" Джонсону Кларку-Харрису, сообщает Peterborough Telegraph.

По данным источника, представители "армейцев" наблюдали за футболистом в матче против "Сандерленда" (1:1), но именно в этой встрече игрок не отметился результативными действиями. Стоит отметить, что Кларку-Харрис вместе с "Питерборо" в текущем сезоне Первой лиги (третий по силе дивизион Англии) борется за попадание в Чемпионшип.

Команда занимает второе место в таблице, которое позволяет в следующем сезоне выступать в более сильном дивизионе.

Сам 26-летний нападающий сыграл за клуб 43 матча во всех турнирах в этом сезоне. В его активе 29 голов и 3 результативные передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 250 тысяч евро.

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