ЦСКА приступил к подготовке к сезону-2019/20
ЦСКА приступил к подготовке к сезону-2019/20. В тренировке приняли участия все футболисты команды, кроме тех, кто восстанавливается после матчей национальных команд.
По индивидуальной программе работал травмированный Игорь Дивеев и Алан Дзагоев. К занятиям также привлечены Илья Востриков и Данил Янов из молодежной команды красно-синих.
25 июня ЦСКА отправится на второй сбор в Австралию.
А еще: Дзагоев продлит с ЦСКА контракт по схеме "1+1"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
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|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20