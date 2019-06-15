ЦСКА приступил к подготовке к сезону-2019/20. В тренировке приняли участия все футболисты команды, кроме тех, кто восстанавливается после матчей национальных команд.

По индивидуальной программе работал травмированный Игорь Дивеев и Алан Дзагоев. К занятиям также привлечены Илья Востриков и Данил Янов из молодежной команды красно-синих.

25 июня ЦСКА отправится на второй сбор в Австралию.

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