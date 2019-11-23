ЦСКА призвал фанатов прийти на матч с "Крыльями Советов" вместе с мамами

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ЦСКА призвал фанатов прийти на матч с "Крыльями Советов" вместе с мамами

Пресс-служба московского ЦСКА призвала болельщиков клуба прийти на матч 17-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" вместе со своими мамами.

"Приходи с мамой на футбол! С праздником, наши любимые мамы!" - сообщается в официальном Twitter армейского клуба.

Матч ЦСКА - "Крылья Советов" состоится в Москве 24 ноября на стадионе "ВЭБ Арена". Начало встречи в 19:00 мск.

После 16 туров ЦСКА с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья" находятся на 13-й позиции, набрав 18 очков.

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