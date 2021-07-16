ЦСКА продал своего воспитанника за 2 миллиона рублей

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Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Ильи Вострикова.

19-летний футболист продолжит карьеру в "Чайке" из ПФЛ. Клуб из Песчанокопского заплатил за воспитанника армейцев около 2 миллионов рублей.

Востриков провёл 61 матч за молодёжную команду ЦСКА и забил 27 голов. Он стал двукратным чемпионом молодёжного первенства.

С "Чайкой" юный форвард заключил контракт на два года.

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