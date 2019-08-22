ЦСКА продал вратаря Кырнаца

Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац продолжит карьеру в "СКА-Хабаровске", об этом сообщил агент футболиста Алексей Сафонов.

"Кырнац переходит в "СКА-Хабаровск", это трансфер. Контракт трёхлетний. Решил сменить команду, потому что нет смысла сидеть в золотой клетке", - сказал агент.

21-летний голкипер находился в структуре ЦСКА с 2007 года, за основу дебютировал в прошлом сезоне. Он провёл на поле одну минуту в матче группового этапа Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Рыночная стоимость Кырнаца оценивается в 200 тысяч евро.

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