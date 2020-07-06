ЦСКА продлил контракт с 19-летним защитником Елеевым

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ЦСКА продлил контракт с 19-летним защитником Елеевым

ЦСКА подписал новое соглашение с защитником Максимом Елеевым. С основной командой футболист работает с зимних сборов.

Новый контракт 19-летнего Елеева с красно-синими рассчитан до лета 2024 года.

Елеев - воспитанник ЦСКА. Ранее клуб также продлил контракт с Андреем Савиновым, который тоже воспитывался в академии "армейцев".

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