ЦСКА продлил контракт с 20-летним воспитанником

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ЦСКА продлил контракт с 20-летним воспитанником

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Константином Марадишвили.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона 2024/25.

Марадишвили является воспитанником армейцев. В июле прошлого года он дебютировал за основную команду. Сейчас в активе хавбека уже 4 сыгранных матча.

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