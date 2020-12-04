ЦСКА продлил контракт с Бистровичем
Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о заключении нового контракта с полузащитником Кристияном Бистровичем.
22-летний футболист продлил контракт с армейцами до завершения сезона 2024/25.
Столичный клуб купил хорватского хавбека в январе 2018 года за 500 тысяч евро.
С тех пор Бистрович сыграл за ЦСКА 84 матча, забил 5 голов и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: ЦСКА обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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