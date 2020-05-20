ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

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ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

ЦСКА подписал новый контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 42-летнего специалиста с "красно-синими" рассчитано до конца сезона-2020/21.

Гончаренко работает в ЦСКА с 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей и одержала 65 побед. Вместе с тренером клуб завоевал Суперкубок России 2018 года и дошел до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

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