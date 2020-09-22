ЦСКА продлил контракт с молодым талантом

Пресс-служба московского ЦСКА объявила о продлении контракта с вратарем Владиславом Торопом.

Новое соглашение между футболистом и московским клубом будет действовать до лета 2023 года.

16-летний Тороп является воспитанником ЦСКА. За основной состав "армейского" клуба он пока не провел ни одного матча. Сыграл один матч за юношескую сборную России U16.

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