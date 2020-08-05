ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду в "Уфу"

ЦСКА продлил контракт с голкипером Ильей Помазуном. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Руководство "армейцев" решило отдать 23-летнего вратаря в аренду в "Уфу". Договор будет действовать до конца следующего сезона.

В прошедшем сезоне Помазун участвовал в 2 матчах Кубка России, а также один раз появился на поле в Лиге Европы.

Илья Помазун продлил контракт с #ЦСКА до окончания сезона-2024/25 и ушел в годичную аренду в @FCURAL



https://t.co/rDxoUtgyUu pic.twitter.com/Hx2sUYdn3b — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 5, 2020

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