ЦСКА продлил контракт с Васиным

Теги цска москвавиктор васин

ЦСКА продлил контракт с Васиным Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Защитник ЦСКА Виктор Васин останется клубе.

По сведениям Sport24, "армейцы" продлили контракт с 32-летним игроком до лета 2022 года.

Васин защищает цвета ЦСКА с 2011 года. В минувшем сезоне он сыграл 17 матчей и отметился двумя ассистами.

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