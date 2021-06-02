ЦСКА продлил контракт с Васиным
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Защитник ЦСКА Виктор Васин останется клубе.
По сведениям Sport24, "армейцы" продлили контракт с 32-летним игроком до лета 2022 года.
Васин защищает цвета ЦСКА с 2011 года. В минувшем сезоне он сыграл 17 матчей и отметился двумя ассистами.
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