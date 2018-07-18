ЦСКА продлил контракт с ведущим защитником

1 Теги цска москвакирилл набабкин

ЦСКА продлил контракт с ведущим защитникомМосковский ЦСКА продлил контракт со своим ведущим защитником Кириллом Набабкиным, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, новое соглашение 31-летнего бека с армейцами рассчитано до лета 2020-го года.

В ЦСКА Набабкин перешел в 2010-м году из "Москвы". С тех пор он сыграл 200 матчей за клуб и забил в них 4 мяча.

Напомним, президент ЦСКА назвал сумму бюджета команды на следующий сезон. | soccernews.ru

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