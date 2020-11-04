ЦСКА продлил контракт с защитником Карповым

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Вадимом Карповым.

Новое соглашение между футболистом и "армейским" клубом будет действовать до лета 2025 года. Карпов является первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России.

18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за московский клуб 26 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Сыграл семь матчей за юношескую сборную России U18.

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