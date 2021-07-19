ЦСКА продлил контракт со старожилом команды

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила о продлении контракта с правым защитником Кириллом Набабкиным.

Новое соглашение между футболистом и "армейцами" будет действовать до лета 2022 года.

34-летний Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Всего он провел за клуб 252 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 10 голевых передач. Трехкратный чемпион России, двукратный победитель Кубка России и трехкратный обладатель Суперкубка России.

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