ЦСКА продлил контракт со своим ведущим защитником

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ЦСКА продлил контракт со своим ведущим защитникомМосковский ЦСКА продлил контракт со своим ведущим защитником Георгием Щенниковым, информирует официальный сайт клуба.

"ПФК ЦСКА договорился о подписании нового долгосрочного соглашения со своим воспитанником Георгием Щенниковым. Левый защитник продлил контракт с клубом до окончания сезона-2022/23", - сказано в заявлении армейцев.

Всего в составе ЦСКА Щенников провел 282 матча.

Напомним, ЦСКА согласовывает последние детали контракта своего очередного летнего новичка. | soccernews.ru

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