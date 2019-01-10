ЦСКА продлил контракты с двумя игроками

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с двумя полузащитниками Наиром Тикнизяном и Виталием Жиронкиным.

Оба футболиста заключили новые соглашения с армейским клубом до лета 2022 года.

19-летний Тикнизян сыграл за основу ЦСКА всего 2 матча, в активе 18-летнего Жиронкина пока нет игр за первую команду.

Что касается выступлений за молодёжку ЦСКА, то на счету Тикнизяна 74 матча и 13 голов, а на счету Жиронкина - 40 матчей и 19 голов.

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