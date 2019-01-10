ЦСКА продлил контракты с двумя игроками

Теги цска москвавиталий жиронкиннаир тикнизян

ЦСКА продлил контракты с двумя игроками

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с двумя полузащитниками Наиром Тикнизяном и Виталием Жиронкиным.

Оба футболиста заключили новые соглашения с армейским клубом до лета 2022 года.

19-летний Тикнизян сыграл за основу ЦСКА всего 2 матча, в активе 18-летнего Жиронкина пока нет игр за первую команду.

Что касается выступлений за молодёжку ЦСКА, то на счету Тикнизяна 74 матча и 13 голов, а на счету Жиронкина - 40 матчей и 19 голов.

Не пропустите: ЦСКА без Акинфеева и ряда легионеров отправился на первый зимний сбор. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА объявил о важном решении по будущему Абеля Эрнандеса

ЦСКА объявил о важном решении по будущему Абеля Эрнандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов