ЦСКА продлил контракты с молодыми талантами

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ЦСКА продлил контракты с молодыми талантами

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила о продлении контрактов с вратарями Владиславом Торопом и Данилой Боковым.

Тороп подписал соглашение до лета 2026 года, а Боков — до лета 2023 года.

19-летний Боков является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за клуб один матч.

18-летний Тороп также является воспитанником "армейцев". Он провел за "армейцев" два поединка.

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