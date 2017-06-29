ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Марио Фернандесом.

26-летний бразилец, получивший российское гражданство, заключил с армейцами соглашение до лета 2022 года.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, сыграл 164 матча и забил 2 гола. С московской командой он трижды выигрывал чемпионат России, а также по одному разу Кубок и Суперкубок России.

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