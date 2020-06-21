ЦСКА продлил серию без побед в РПЛ до 6 игр

Серия без побед московского ЦСКА достигла шести матчей. Накануне красно-синие проиграли в матче 23-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:4).

Три матча ЦСКА сыграл вничью, три - с общим счетом 2:8.

Для ЦСКА это самая длинная серия без побед с 2001 года.

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