ЦСКА продлил Жамалетдинова и отдал его в аренду "Леху"

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ЦСКА продлил Жамалетдинова и отдал его в аренду "Леху"

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Тимуром Жамалетдиновым, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и  клубом будет действовать до лета 2021 года. В следующем сезоне форвард продолжит выступать за польский "Лех" на правах аренды.

21-летний Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне он провел за "Лех" 7 матчей и забил 1 гол.

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