ЦСКА продлит контракт с Вернблумом



Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум согласился продлить контракт с клубом, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета лета 2020 года. Нынешний контракт хавбека истекает через год.

31-летний Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года, провел за клуб 194 матча и забил 15 голов.

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