ЦСКА продолжает лидировать в рейтинге самых молодых команд текущего сезона Лиги Чемпионов

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ЦСКА продолжает лидировать в рейтинге самых молодых команд текущего сезона Лиги Чемпионов

Опубликован рейтинг самых молодых команд текущего сезона Лиги Чемпионов.

Первое место в нём занимает московский ЦСКА - средний возраст стартового состава армейцев составил 24 года и 84 дня. 

Ближайшим преследователем российского клуба является "Аякс" (24 года и 257 дней), далее следуют ПСВ (24 года и 273 дня), "Лион" (24 года и 282 дня) и "Брюгге" (25 лет и 36 дней).

Напомним, что ЦСКА не сумел выйти из группы, в которой кроме них были "Реал", "Рома" и "Виктория Плзень".

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2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Ростов Ростов 23 35
7 Оренбург Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 23 32
9 Рубин Рубин 23 30
10 Ахмат Ахмат 23 30
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 23 27
13 Динамо Москва Динамо Москва 23 25
14 Уфа Уфа 23 21
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