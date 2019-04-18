ЦСКА продолжает лидировать в рейтинге самых молодых команд текущего сезона Лиги Чемпионов
Опубликован рейтинг самых молодых команд текущего сезона Лиги Чемпионов.
Первое место в нём занимает московский ЦСКА - средний возраст стартового состава армейцев составил 24 года и 84 дня.
Ближайшим преследователем российского клуба является "Аякс" (24 года и 257 дней), далее следуют ПСВ (24 года и 273 дня), "Лион" (24 года и 282 дня) и "Брюгге" (25 лет и 36 дней).
Напомним, что ЦСКА не сумел выйти из группы, в которой кроме них были "Реал", "Рома" и "Виктория Плзень".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13