ЦСКА продолжает лидировать в рейтинге самых молодых команд текущего сезона Лиги Чемпионов

Опубликован рейтинг самых молодых команд текущего сезона Лиги Чемпионов.

Первое место в нём занимает московский ЦСКА - средний возраст стартового состава армейцев составил 24 года и 84 дня.

Ближайшим преследователем российского клуба является "Аякс" (24 года и 257 дней), далее следуют ПСВ (24 года и 273 дня), "Лион" (24 года и 282 дня) и "Брюгге" (25 лет и 36 дней).

Напомним, что ЦСКА не сумел выйти из группы, в которой кроме них были "Реал", "Рома" и "Виктория Плзень".

Не пропустите: УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru