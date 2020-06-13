ЦСКА проиграл "Арсеналу" в товарищеском матче

ЦСКА провел товарищескую игру с тульским "Арсеналом".

Матч проходил в закрытом режиме, а игра завершилась победой тульского клуба со счетом 2:3.

Как сообщает твиттер "Арсенала", голами отличились Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев.

Напомним, что 20 июня ЦСКА предстоит матч с "Зенитом" в рамках 23-го тура РПЛ.

Читайте также: "Зенит" и ЦСКА одержали крупные победы в товарищеских матчах. | http://soccernews.ru