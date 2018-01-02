ЦСКА проиграл борьбу за Вендела

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ЦСКА проиграл борьбу за Вендела

ЦСКА проиграл лиссабонскому "Спортингу" борьбу за полузащитника "Флуминенсе" Вендела. Главный тренер команды из Рио-де-Жанейро Абел Брага подтвердил, что 20-летний футболист сделал выбор в пользу "львов".

"Думаю, для "Спортинга" это хороший выбор. Теперь ему нужно адаптироваться к португальскому футболу в ближайшие пять месяцев, оставшиеся до конца сезона. Вендел - хорошая инвестиция, он однозначно оправдает эти деньги в будущем" - цитирует Брагу TSF.

Напомним, что ЦСКА предлагал за 80 процентов прав на Вендела порядка 9 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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