ЦСКА проиграл борьбу за Вендела
ЦСКА проиграл лиссабонскому "Спортингу" борьбу за полузащитника "Флуминенсе" Вендела. Главный тренер команды из Рио-де-Жанейро Абел Брага подтвердил, что 20-летний футболист сделал выбор в пользу "львов".
"Думаю, для "Спортинга" это хороший выбор. Теперь ему нужно адаптироваться к португальскому футболу в ближайшие пять месяцев, оставшиеся до конца сезона. Вендел - хорошая инвестиция, он однозначно оправдает эти деньги в будущем" - цитирует Брагу TSF.
Напомним, что ЦСКА предлагал за 80 процентов прав на Вендела порядка 9 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|15
|39
|2
|Спортинг Лиссабон
|15
|39
|3
|Бенфика
|15
|36
|4
|Брага
|15
|31
|5
|Маритиму
|15
|27
|6
|Рио Аве
|15
|24
|7
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|8
|Боавишта
|15
|20
|9
|Дешпортиво Чавес
|15
|19
|10
|Белененсиш
|15
|17
|11
|Портимоненсе
|15
|16
|12
|КД Тондела
|15
|15
|13
|Фейренсе
|15
|14
|14
|Дешпортиво Авеш
|15
|13
|15
|Пасуш де Феррейра
|15
|13
|16
|Морейренсе ФК
|15
|11
|17
|Эшторил
|15
|11
|18
|Витория Сетубал
|15
|10