ЦСКА проиграл борьбу за Вендела

ЦСКА проиграл лиссабонскому "Спортингу" борьбу за полузащитника "Флуминенсе" Вендела. Главный тренер команды из Рио-де-Жанейро Абел Брага подтвердил, что 20-летний футболист сделал выбор в пользу "львов".

"Думаю, для "Спортинга" это хороший выбор. Теперь ему нужно адаптироваться к португальскому футболу в ближайшие пять месяцев, оставшиеся до конца сезона. Вендел - хорошая инвестиция, он однозначно оправдает эти деньги в будущем" - цитирует Брагу TSF.

Напомним, что ЦСКА предлагал за 80 процентов прав на Вендела порядка 9 миллионов евро. | http://soccernews.ru