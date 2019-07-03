ЦСКА проиграл "Ростову" в Кубке "Париматч Премьер". Это третье поражение красно-синих

ЦСКА проиграл "Ростову" в матче Кубка Париматч Премьер.

Единственный гол у армейцев забил Федор Чалов. В составе победителей дубль оформил Элдор Шомуродов.

Отметим, что красно-синие проиграли все три матча в Авсртии и занял последнее место.

ЦСКА - Ростов - 1:2 (1:2)

Голы: Шомуродов 10 - 0:1, Чалов, 28 - 1:1, Шомуродов, 44 - 1:1

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Магнуссон (Тикнизян, 74), Шарлия, Васин (Чернов, 61), Фернандес, Ахметов, Обляков (Янов, 84), Бистрович (Марадишвили, 70), Бийол (Н’Диай, 74), Нисимура (Сигурдссон, 56), Чалов.

"Ростов": Песьяков, Логашов (Козлов, 60), Вилюш (Чистяков, 46), Хаджикадунич (Мамин, 60), Чернов (Черкес, 70), Саплинов (Байрамян, 46), Норманн (Гацкан, 46), Зуев (Глебов, 46), Попов (Вебер, 69), Ионов (Осинов, 62), Шомуродов (Медведь, 89).

ЦСКА проиграл все три матча на турнире в Австрии и занял последнее место. "Ростов" одержал две победы в трех встречах.

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