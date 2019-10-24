ЦСКА проиграл шесть из последних семи матчей в еврокубках

В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы московский ЦСКА на своем поле проиграл венгерскому "Ференцварошу" со счетом 0:1.

Для армейцев это поражение стало шестым в семи последних матчах в еврокубках.

Ранее ЦСКА уступил "Лудогорцу" (1:5) и "Эспаньолу" (0:2). В прошлом сезоне ЦСКА в четырех последних матчах группового этапа Лиги Европы разгромил "Реал" (3:0), дважды уступил "Роме" (0:3, 1:2), а также проиграли "Виктории Пльзень" (1:2).

ЦСКА проиграл три матча из трех в Лиге Европы и занимает последнее место в турнирной таблице группы Н. В 4-м туре московский клуб на выезде сыграет с "Ференцварошем". Матч состоится 7 ноября.

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