ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" и лишился шансов на еврокубковую весну

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на своем поле проиграл австрийскому "Вольфсбергу" со счетом 0:1. Единственный гол в середине первого тайма забил Дарио Визингер.

ЦСКА досрочно занял последнее место в группе и не сумел выйти в плей-офф Лиги Европы.

ЦСКА Россия – "Вольфсберг" Австрия - 0:1 (0:1)

Гол: Визингер, 22 - 0:1

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Щенников (Тикнизян, 63), Дивеев, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов (Бистрович, 63), Обляков (Сигурдссон, 76), Влашич, Кучаев (Эджуке, 46), Чалов (Гайч, 46).

"Вольфсберг": Кофлер, Лочошвили, Новак, Баумгартнер, Шерцер, Линдль (Верницниг, 81), Тафернер (Штрацниг, 61), Шпранглер (Рнич, 82), Ляйтгеб, Перец, Визингер (Йовелич, 70).

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