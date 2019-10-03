ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы. Теперь "Эспаньол"

ЦСКА проиграл "Эспаньолу" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В составе победителей голами отметились китайский нападающие У Лэй и Виктор Кампусано.

ЦСКА - "Эспаньол" - 0:2 (0:0)

Голы: Лэй, 64 - 0:1, Кампусано, 90+4 - 0:2

"ЦСКА": Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев (Гогуа, 46), Фернандес, Влашич, Ахметов (Бийол, 76), Кучаев (Обляков, 67), Бистрович, Сигурдссон, Чалов.

"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес, Коршья, Калеро, Педроса, Рока, Гранеро (Лосано, 90), Варгас, Санчес, У Лэй (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22).

Предупреждения: Пьятти (31), Фернандес (37), Гранеро (67), У Лэй (70), Обляков (87).

Таким образом, у ЦСКА 0 баллов и последнее место в турнирной таблице группы H. У "Эспаньола" 4 очка и вторая позиция.

В третьем туре группового этапа Лиги Европы "Эспаньол" сыграет с "Лудогорцем", ЦСКА встретится с "Ференцварошом". Матчи состоятся 24 октября и начнутся в 19:55 (мск).

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