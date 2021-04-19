ЦСКА проинформировал о состоянии травмированных футболистов

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Пресс-служба ЦСКА разместила информацию о состоянии травмированных футболистах основной команды.

"Марио Фернандес, получивший повреждение накануне матча с "Сочи" (1:2), и Вадим Карпов, травмировавшийся в первом тайме, прошли сегодня обследования в Москве. У обоих игроков была выявлена мышечная травма бедра. Сроки возвращения футболистов в общую группу будут определены позднее.

Бактиер Зайнутдинов и Эмиль Бохинен продолжают работать по индивидуальной программе. У игрока сборной Казахстана выявлено повреждение приводящей мышцы, у норвежца — передней поверхности левого бедра. Также индивидуально занимаются Константин Кучаев, Кирилл Набабкин и Бруно Фукс", — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне РПЛ "армейцы" после 26 туров набрали 46 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице.